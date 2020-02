VM-bronse til Olsbu Røiseland etter hårfin bom: – Godt som gull!

ntbsport

Olsbu Røiseland var til slutt slått med 15,8 sekunder av den dobbelte verdensmesteren Wierer tirsdag. Hjemmefavoritten vant med 2,2 sekunder på den tyske overraskelsen Vanessa Hinz.

– Jeg hadde tenkt at man måtte skyte 19 eller 20 treff skulle man kjempe om medaljene. Klarer jeg medalje med 18, er jeg utrolig overrasket, sa Olsbu Røiseland til NTB før spenningen var utløst.

– Jeg er kjempefornøyd med løpet mitt uansett i dag. Jeg følte jeg gikk fornuftig på ski og gjør mitt beste normalprogram for sesongen i VM. Skulle det holde til bronse, er det godt som gull, fortsatte hun.

Olsbu innledet VM med gull på den blandede stafetten og sprinten. Deretter ble det bronse på jaktstarten. Tirsdag kom medalje nummer fire på like mange forsøk.

Tandrevold-bom

Froland-jenta innledet normaldistansen med feilfri skyting på første liggende, men måtte tåle ett tilleggsminutt på første stående. Det så lenge ut til å bli sprintverdensmesterens eneste feilskjær, men på siste stående kom en hårfin bom.

Den kostet henne gullet.

– Det var vanskelig og jeg var fullt klar over at jeg måtte skyte 19. Jeg er glad for at jeg berget meg med å skyte fire treff, sa Olsbu til NTB.

Dyre bom på siste stående fikk også sent startende Ingrid Landmark Tandrevold. Fossum-løperen skjøt om en mulig gullmedalje, men måtte tåle to bom da alt skulle avgjøres.

Dermed glapp medaljen for 23-åringen. Hun gikk i mål til 16.-plass, slått med to minutter og 24 sekunder av Wierer.

Eckhoff skjøt seg bort

Tiril Eckhoff kom til VM som en av de aller største favorittene til å ta et individuelt gull på kvinnesiden, men tirsdag kom en ny skuffelse for 29-åringen.

Ett tilleggsminutt på hver av de to første skytingene ble etterfulgt av ytterligere to på den tredje. Dermed var alt håp om en framskutt plassering ute. Fullt hus på siste skyting ble et lite plaster på såret, men 15.-plass var langt unna der skiskytterprofilen håpet å være.

– Jeg synes jeg er i ganske god form, men blir litt defensiv på liggende skyting. Da henger jeg ikke med de beste, oppsummerte Eckhoff til NTB.

– Jeg har vært i kjempegod skyteform lenge, men begynte å slite litt rett før mesterskapet. Det er typisk at det kommer nå, tilføyde hun.

Synnøve Solemdal fikk sjansen på tirsdagens normaldistanse på bekostning av Karoline Knotten. Tingvoll-jenta fikk sitt løp ødelagt med tre tilleggsminutter på første stående skyting.

Totalt ble det fire tilleggsminutter på Solemdal. Det ga en beskjeden 60.-plass, slått med mer enn seks minutter av teten.

