Klæbo tilbake på topp i Åre, Golberg økte i sammendraget

Det gikk lenge rolig i finalen, men halvveis i den bratte avslutningen gikk Klæbo virkelig til og var overlegen opp til mål. Italienske Federico Pellegrino ble nummer to, slått med 2,39 sekunder, mens frankse Renaud Jay ble tredjemann.

Sammenlagtleder Pål Golberg ble nummer fire og økte sitt forsprang i Ski Tour, mens Erik Valnes endte sist i finalen.

Klæbo var som ventet klart best i prologen, 2,58 sekunder foran Pål Golberg. De to tok seg også greit til semifinalene. Det samme gjorde Erik Valnes og Simen Hegstad Krüger.

Krüger falt i semifinalen, mens Klæbo og Golberg vant hvert sitt heat. Valnes gikk til finale som «lucky loser». Andremann i sammendraget, russiske Alexender Bulsjonov ble dratt ned av Krüger og klarte heller ikke å komme seg til finalen.

Golberg øker

Dermed øker Golberg i Ski Tour-sammendraget. Han leder nå med 23 sekunder.

For verdenscupleder Bolsjunov, som var alene om å bryte den norske dominansen i sammendraget etter de to første etappene, ble det ingen god dag, og han hadde grunn til å være irritert på Krüger.

Nordmannen prøvde å gå inn for tidlig i en sving, gikk over skiene til Bolsjunov og falt. Russeren prøvde å hoppe over ham, men falt selv og greide ikke å hente inn det tapte. Russeren ble nummer fire i heatet, men hadde tapt for mye til å gå videre på tid.

Tredje- og femtemann etter løpene i Östersund, Martin Løwstrøm Nyenget og Hans Christer Holund, klarte ikke å kvalifisere seg til kvartfinalene. Sistnevnte klønet det til og falt i bunnen av den avgjørende stigningen.

Dermed rykker Sjur Røthe, som ble nummer tre i sin kvartfinale, opp til tredjeplass sammenlagt.

