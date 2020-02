Johaug med sprinttriumf i Åre: – Det betyr enormt mye

ntbsport

Johaug var ustoppelig i den tøffe avslutningen i alpinbakken i Åre. Heidi Weng og Astrid Uhrenholdt Jacobsen sikret trippel norsk.

– Som du vet elsker jeg motbakker, og dette var min dag, utbrøt Johaug i seiersintervjuet med arrangøren.

Johaug ville likevel ikke være på at hun hadde vunnet sitt første sprintrenn. Hun var enig med Pål Golberg som mente at dette ikke hadde noe med sprint å gjøre.

– Jeg er vel enig i det. Dette er et showrenn, og det handler vel mer om å skape interesse for langrennssporten. Publikum synes sikkert at det er morsomt at vi sliter oss opp bakken, og det er alpinbakken som folk forbinder med Tour de Ski og som de synes er morsomt å se på, sa han.

– Hva om det blir satt opp igjen?

– Det ville ha passet meg bra, men jeg føler med sprinterne som ikke liker det. Nå skal det vel også sies at pallen hos herrene bare besto av sprintere.

Maksimalt

– Du fikk maks ut av dagen selv om det ble et rart langrenn?

– Ja, men jeg skal ikke ta æren for at jeg har vunnet mitt første sprintrenn. Selv om vi bare gikk i to minutter, så er det en annen type renn. Det er en ekstrem bakke, og det er kapasitet som teller. Det var veldig moro, selv om det ikke var et ordentlig sprintrenn. Jeg er veldig fornøyd, og det betyr veldig mye for meg.

Flere løpere var svært skeptiske etterpå. Ikke minst de svenske jentene som fikk bank av de norske med Johaug, Heidi Weng og Astrid Uhrenholdt Jacobsen i spissen.

– Jeg skjønner at sprinterne er skuffet, men nå var nå dette rennet satt opp på programmet, og jeg kunne ikke gjøre noe med det. Jeg har ikke vært med å bestemme noen ting. Jeg kom til start og prøvde å gjøre mitt beste ut fra de mulighetene jeg hadde, sa Johaug.

Skreddersydd

Johaug var misfornøyd med sin egen innsats i kvartfinalen, men etterpå gikk det knallbra for henne. I prologen var hun i særklasse best.

– Det var en fantastisk følelse å gå først over mål. Jeg måtte se om det kom noen på siden, og jeg trodde ikke på det før jeg hadde passert mållinjen. Jeg vet at jeg er i god form og visste at jeg gikk en god prolog, men det er noe annet å gå i felt, sa hun.

Johaug leder Ski Tour 2020 sammenlagt med 1.07 minutter foran Heidi Weng. Torsdag er det et langløp fra Storlien til Meråker i etappe fire.

– Dette var imponerende av Therese, men jeg er ikke så overrasket over at hun vant i denne løypa. Det var et fantastisk skirenn, og jeg tror hun synes det er veldig gøy å vinne en sprint, sa landslagssjef Ole Morten Iversen til NRK.

(©NTB)