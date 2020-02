Nøkkelseier for Solskjærs United, Maguire og Martial avgjorde mot Chelsea

ntbsport

Resultatet gjør at det tetner ytterligere til i kampen om fjerdeplassen på tabellen. Den gir garantert billett til mesterligaen neste sesong.

Anthony Martial headet inn 0-1 kort før pause etter en duell med Andreas Christensen. Dansken var akkurat tilbake i spill etter medisinsk behandling (blødde mye fra nesen) da baklengsmålet kom. Forarbeidet til Aaron Wan-Bissaka var pent og inneholdt et par finter før innlegget kom.

Christensen var ikke i slag da 2.-omgangen startet. Han ble igjen i garderoben.

Chelseas Kurt Zouma fikk annullert et mål etter 55 minutter. Etter VAR-granskning kom dommerne til at det hadde vært en dytt i ryggen i forkant av scoringen, men TV-bildene viste at Uniteds Fred var mannen som startet hele situasjonen.

Full treff

Kort etter traff Uniteds Bruno Fernandes stolpen med et frispark. Så var det Harry Maguires tur. Han headet inn 0-2 etter en corner lagt av Fernandes.

I 1.-omgangen mente mange at Maguire skulle blitt utvist da han sendte støvelen i skrittet på en motspiller, men dommeren vinket alt videre.

Chelsea mistet en svært viktig mann etter bare ti minutters spill. Ngolo Kanté fikk vondt i venstrebeinet og måtte byttes ut.

Chelsea fortsetter med en ny hjemmekamp i serien lørdag. Den går mot byrival Tottenham og Chelseas tidligere manager José Mourinho.

Uniteds neste motstander i Premier League, er nestjumbo Watford. Kampen spilles på Old Trafford søndag.

(©NTB)