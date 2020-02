Lillesand IL snur etter shortsbråk – hylles av Raja

ntbsport

– Ingen skal løpe rundt i gjennomsiktige shorts, skriver leder Tor Berthelsen i Lillesand IL på Facebook mandag morgen.

– Det må være hevet over enhver tvil at det blir mørke shorts i Lillesand IL heretter, slår hans fast

Det var Agderposten som først omtalte saken.

Tatt på alvor

Idrettsminister Abid Raja (V) er blant de mange som har engasjert seg i saken.

– Det er veldig bra at klubbens ledelse har tatt jentene og deres bekymringer på alvor og nå tilrettelegger for shortser som gjør at jentene nå finner trivsel under sin idrettsdeltakelse, sier han til NTB mandag.

Debatten rundt shortsene har gått høyt etter at idrettslagets årsmøte nylig vedtok å stemme ned et forslag fra håndball og fotballavdelingene på vegne av jenter i klubben. Jentene ba om å få slippe å spille i hvite shortser, som blir gjennomsiktige når de blir våte.

Vil møte jentene

Flere jenter hadde sagt fra om at shortsene skaper problemer under menstruasjon og at de ikke føler seg komfortable under treninger og kamper.

– Jeg tror alle foreldre kan forstå det dersom jenter ikke ønsker å spille i gjennomsiktige shortser, sier Raja.

– Det at klubben tar signalene fra jentene og gjør disse endringene, viser at det finnes sunn fornuft frivilligheten i hele Norge. At de snur i saken, gir jeg som idrettsminister tommel opp for, sier han.

Raja håper nå han kan få truffet jentene i Lillesand IL, kanskje under Norway Cup i Oslo i sommer.

– Ellers blir jeg gjerne med på en trening med jentene når jeg kommer til Sørlandet, sier idrettsministeren.

