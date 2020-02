Gjert om Jakobs skade: – Påvirker ikke sesongen negativt

ntbsport

Jakob kom sammen med storebror Henrik hjem fra treningsleir i Sør-Afrika mandag. Dit reiste de 19. januar, to uker etter mellomstebror Filip.

– Jakob pådro seg en skade i rumpa på oppløpet under EM i Lisboa i desember, da han måtte gjøre en retningskorrigering i stor fart. Det er snakk om en belastningsskade, men den ble utløst der, fortalte Gjert Ingebrigtsen til NRK i januar.

Overfor NTB forteller han at skaden ikke har påvirket 19-åringen nevneverdig.

– Det er noen måneder siden nå, alt er ved det normale. Det påvirker ikke sesongen negativt, sier far Ingebrigtsen.

Roligere sesong

Jakob valgte også, i motsetning til Filip, å stå over innendørssesongen. – Jakob kjente at fjorårssesongen var i overkant hard. Det var en vurdering han gjorde, sier Gjert.

Jakob deltok i flere innendørsstevner forrige sesong, blant annet EM i Glasgow der han tok gull og sølv på 3000 og 1500 meter.

– Hvis han hadde fortsatt med det samme kjøret, ville det koste ham.

Far og trener Gjert forteller at de ennå ikke har lagt alle planer framover, men at sesongåpningen vil komme i mai. Forrige sesong deltok Filip og Jakob hyppig i Diamond League. Det blir det mindre av i år.

– De løp mange løp i fjor for å få stabilisert seg på det nivået. Det blir nok ikke like mange i år, blant annet fordi det er et litt annet oppsett i Diamond League.

Under VM i Doha i fjor sprang Jakob og Filip Ingebrigtsen både 1500 meter og 5000 meter. Filip har tidligere uttalt til NTB at det ikke vil være aktuelt med en dobling. Ifølge Gjert vil det heller ikke være aktuelt for Jakob.

– Med oppsettet i OL er det er ikke praktisk mulig dessverre. De hadde nok ønsket det alle tre, men det blir ikke aktuelt.

(©NTB)