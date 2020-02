Viktig Hertha-seier tross Jarstein-blemme

ntbsport

Tirsdag meldte trener Jürgen Klinsmann helt overraskende at han trakk seg fra jobben. Han aktet å fortsette i sin rolle som styremedlem, men klubbledelsen likte hans avgang så dårlig at han ble sparket ut av styret.

Assistenten Alexander Nouri har fått midlertidig ansvar for laget, og han så forsvarsspiller Dedryck Boyate nikke inn et tidlig ledermål borte mot Paderborn.

Per Ciljan Skjelbred startet kampen, men ble byttet ut ved pause på stillingen 1-0. Tidlig i 2. omgang var Jarstein uheldig og fomlet ballen i eget mål til en utligning som ble kreditert Dennis Srbeny, men et frekt hælspark av den brasilianske debutanten Matheus Cunha ga seieren som betyr at hertha nå er ni poeng foran nedrykksstreken.

Cunha ble hentet fra RB Leipzig, som lørdag ledet opp til mesterligakampen mot Tottenham ved å gjenerobre førsteplassen på tabellen med 3-0-seier over Werder Bremen.

Lukas Klostermann, Patrik Schick og Nordi Mukiele scoret målene.

– Gutta vet at vi har store oppgaver foran oss, så de sparte klokelig krefter i stedet for å prøve å score seks eller sju, sa sportsdirektør Markus Krösche fornøyd.

Leipzig er to poeng foran Bayern München, som søndag møter Köln.

Werder Bremen er på nedrykksplass etter sitt 10. tap på de 12 siste seriekampene.

Karim Bellarabi ble matchvinner på overtid da Leverkusen slo Union Berlin 3-2, mens Wout Weghorst scoret tre ganger da Wolfsburg slo Hoffenheim med samme sifre. Håvard Nordtveit var ubenyttet reserve for Hoffenheim.

