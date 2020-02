Burnley scoret direkte på corner og slo Southampton

ntbsport

Danny Ings har sørget for mange mål denne sesongen, men da Burnley fikk corner etter et knapt minutt måtte han ta en stor del av skylden for baklengsmålet mot gamleklubben.

Westwood svingte inn en tilsynelatende ufarlig corner på en første stolpe dekket av Ings, men den engelske spydspissen lot ballen gå. Da endte den i mål og ikke i nettveggen.

Ings så ut til å tro at ballen skulle gå rett i nettveggen og var rask til å dekke ansiktet sitt i skam, men han brukte ikke lang tid på å revansjere seg.

For etter 18 minutter banket Ings inn utligningen for Southampton fra like utenfor sekstenmeteren og lagene var like langt.

Det ble likevel til slutt tap mot gamleklubben, for etter timen spilt sto Matej Vydra for en fantastisk soloprestasjon da han feilvendt tok ned ballen på brystet, vippet den med seg og satte inn ledelsen på halv volley.

Southampton ropte febrilsk på straffespark i det 83. minutt da et innlegg fra Jack Stephens gikk i armen til Burnleys Ben Mee, men selv etter en sjekk med VAR ble det ikke dømt straffespark.

