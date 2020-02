Barcelona vant knepent mot serietreer Getafe

ntbsport

Etter en tam start på kampen så det ut til at Barcelona skulle vinne enkelt da de scoret to mål på seks minutter rett før pause, men en scoring av Angel Rodriguez og en kjempesjanse til Getafe gjorde kampen langt jevnere i annen omgang.

Lionel Messi gikk av banen uten scoring for fjerde kamp på rad, noe han ikke har gjort siden november 2013, men han fikk målgivende da Barcelona tok ledelsen.

Argentineren fikk ballen rett utenfor sekstenmeteren, og på første touch sendte han enkelt gjennom Griezmann, som chippet ballen i mål over en utrusende keeper.

Drøye ti minutter tidligere hadde Allan Nyom satt ballen i mål for Getafe etter en corner, men målet ble annullert etter VAR-sjekk ettersom kameruneren gjorde et sperretrekk på Samuel Umtiti i forkant av målet.

Istedenfor var det Barcelona som tok ledelsen, og seks minutter etter 1-0-målet kunne Roberto doble ledelsen. Junior Firpo, som var byttet inn for en skadd Jordi Alba, slo et innlegg langs bakken. Etter et overhopp av Ansu Fati plasserte Roberto ballen sikkert i mål.

20 minutter etter pause kom reduseringen da Rodriguez scoret på hel volley, og seks minutter senere var det bare så vidt Marc-André ter Stegen klarte å avverge en dødball fra Getafe.

2-1 holdt likevel ut kampen, og med seieren går Barcelona opp à poeng med tabelleder Real Madrid, med ti poeng ned til Getafe. Real Madrid kan skaffe seg tre poengs luke igjen med seier over Celta søndag.

(©NTB)