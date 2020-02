Tap for Solbakkens FCK i vårpremieren

ntbsport

Hjemmelaget startet med fire debutanter som alle nylig er hentet til klubben på leieavtaler. Vinnermålet ble scoret av midtstopper Rodolph Austin, som har en fortid i Brann. Jamaicaneren stanget inn et hjørnespark på overtid i første omgang.

– Jeg har bange anelser når det gjelder stillingen i superligaen. Det er ikke rom for flere kamper som denne om vi skal kunne bli mester, sa Solbakken.

FCK-spissen Dame N'Doye var nær å gi Solbakkens lag en drømmestart, men han nikket over fra kloss hold etter et hjørnespark da det var spilt bare to minutter.

Selv om gjestene presset veldig, var det Esbjerg som senere hadde de største sjansene. Austin var nær å bli tomålsscorer da han etter en time nikket i tverrliggeren. Etter 72 minutter misbrukte Joni Kauko et straffespark forårsaket av keeper Karl-Johan Johnsson.

Sten Grytebust var ubenyttet reserve for FCK.

Tross den overraskende seieren er Esbjerg fortsatt nest sist i superligaen. FCK på 2.-plass er fire poeng bak serieleder Midtjylland, men nå med en kamp mer spilt.

FC København får torsdag besøk av Celtic i første 16-delsfinale i europaligaen.

