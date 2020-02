Manchester City straffes av Uefa for økonomisk juks, utestengt fra europacupene i to år

ntbsport

Det melder Uefa i en pressemelding fredag. Manchester City sier i en melding på sitt nettsted at avgjørelsen vil bli anket inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS).

Om straffen blir stående, får ikke Manchester City delta i mesterligaen eller andre europeiske turneringer klubben måtte kvalifisere seg til i sesongene 2020-21 eller 2021-22. I tillegg må klubben betale en bot på 30 millioner euro (om lag 300 millioner kroner).

– Vi er skuffet, men ikke overrasket over dagens melding fra Uefas dømmende kammer. Klubben har hele tiden regnet med nødvendigheten av å anke saken inn for et uavhengig organ som upartisk kan vurdere de ugjendrivelige beviser for våre påstander, står det.

«Alvorlige brudd»

Etter en gransking av klubbens finanser har det dømmende kammer i Uefas kontrollkomité for økonomiske saker konkludert med at Manchester City har begått «alvorlige brudd» på reglene for klubblisens og økonomisk fair play ved at man i perioden 2012 til 2016 i sitt regnskap dramatisk overrapporterte klubbens sponsorinntekter.

Klubben skal også ha vist manglende samarbeidsvilje under etterforskningen.

Reglene om økonomisk fair play pålegger enkelt sagt klubbene ikke å bruke mer penger enn de tjener. De skal hindre at «rike onkler» eller søkkrike eiere gir enkelte klubber et urettferdig konkurransefortrinn.

Manchester City har svært velstående eiere fra De forente arabiske emirater.

Beskylder Uefa

Klubben hevder at Uefas sjefetterforsker allerede i desember 2018 uttalte seg om hvilke sanksjoner han så for seg mot Manchester City, og at dette skjedde før etterforskningen ble innledet. Klubben viser også til stadige lekkasjer fra etterforskningen, som «levnet liten tvil om det endelige utfallet».

– Dette er en sak innledet av Uefa, prosedert av Uefa og avgjort av Uefa. Når denne forutinntatte prosessen nå er over, vil klubben søke en upartisk dom så snart som mulig og vil derfor i første instans bringe saken inn for Idrettens voldgiftsrett, heter det.

Klubben peker også på at man har klaget prosessen inn for Uefas egen disiplinærkomité.

Det understrekes i Uefas pressemelding at straffen kan ankes inn for CAS, og Uefa opplyser at man på det nåværende tidspunkt ikke vil gi ytterligere kommentarer til straffen.

(©NTB)