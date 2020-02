ntbsport

I 53-kilosklassen brukte rumenske Seicariu kun 46 sekunder på å avgjøre kampen på fall. Poengstillingen endte 2-0.

Torsdag brøt Kippernes seg fram til kvartfinale, men tapte der 0-6 for nederlandske Jessica Cornelia Blaszka. Årsaken til at hun fikk en ekstra medaljemulighet gjennom rekvalifisering var at den nederlandske jenta tok seg til finalen.

Grace Bullen skal bryte om EM-gull i 57-kilosklassen senere fredag.

