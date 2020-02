OL i Tokyo går som planlagt til tross for virusfrykt

ntbsport

– Vi vil gjenta at vi ikke har noen planer om å kansellere eller utsette sommer-OL i Tokyo, sier Yoshiro Mori, president i organisasjonskomiteen til sommer-OL i 2020.

Det sa presidenten på et møte med medlemmer av Den internasjonale olympiske komité (IOC), der også organisasjonskomiteen og Tokoys byregjering var til stede.

OL i Tokyo går i gang om knappe fem måneder. Det varer fra 24. juli til 9. august.

Så langt har er det ikke registrert noen døde etter viruset i Japan, men 28 personer er registrert smittet av viruset.

– Vi kommer til å koordinere med myndighetene og gjøre det som er riktig, uten å stresse, fortsetter Mori.

Leder for IOCs koordineringskommisjon John Coates forteller at de tar alle forbehold før mesterskapet og at coronaviruset var et uventet problem som dukket opp.

På verdensbasis er rundt 60.000 personer er smittet av viruset, nesten alle i Kina. 1300 mennesker er døde.

I landet har flere sportsarrangementer blitt utsatt eller avlyst som følge av viruset. Det inkluderer OL-kvalifiseringskamper i basket, fotball og boksing, verdenscuprenn i alpint, innendørs-EM i friidrett og VM-runde i formel 1.

(©NTB)