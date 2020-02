Guardiola frykter sparken ved mesterligafiasko

ntbsport

Guardiola har hatt stor suksess med den engelske storklubben. Samtidig har han fortsatt til gode å lede klubben lenger enn til kvartfinale i mesterligaen.

Ingenting tyder på at det blir et nytt ligagull denne sesongen. Til det er City for langt bak Premier League-leder Liverpool. Dermed utfallet av mesterligaen avgjørende for om klubben kan kalle sesongen en suksess.

Guardiola tror også utfallet av den kommende åttedelsfinale-duellen kan få betydning for hans framtid.

– Hvis vi ikke slår dem, OK, da kommer kanskje styreformannen og sier «Dette er ikke godt nok, vi ønsker å vinne mesterligaen, jeg kommer til å sparke deg», sier spanjolen til Sky Sports.

– Jeg vet ikke (om dette vil skje). Det har skjedd mange ganger, og det kan skje igjen, tilføyer han.

Guardiola har kontrakt med City ut neste sesong.

