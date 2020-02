Tettey forlenget med Norwich

ntbsport

Tettey, som har vært i klubben siden 2012, har bundet seg til klubben ut neste sommer, opplyser Norwich på sine nettsider onsdag.

33-åringen sier at hans familie trives svært godt i Norwich og at det er en viktig grunn til at han nå har signert forlengelsen.

– Når familien min er lykkelig, er jeg lykkelig. Jeg har vært her i mange år, så dette er ikke noe nytt, men det er en stor og positiv ting for meg, sa Tettey etter at kontrakten var signert.

Klubbens manager David Farke sier de er veldig godt fornøyd med at nordmannen har forlenget.

– Alex er en akseptert leder og et forbilde for våre yngre spillere, sier Farke.

Norwich ligger helt sist på tabellen etter 25 spilte kamper. Tetteys klubb ligger seks poeng bak Watford på plassen over og har én kamp mindre spilt.

Neste kamp for Tettey & co. er førstkommende lørdag. Da kommer den suverene serieleder Liverpool på besøk til Carrow Road.

