TV 2: NIF-styret visste ikke om idrettsavtale mellom Norge og Kina

ntbsport

IOC-medlem Gerhard Heiberg sier til TV 2 at idrettsavtalen var viktig for å få det politiske og diplomatiske forholdet mellom Norge og Kina på rett kjøl igjen, etter å ha vært frosset siden fredspristildelingen til Liu Xiaobo i 2010.

Det er kjent at Heiberg jobbet aktivt for å få orden på det norsk-kinesiske forholdet, blant annet gjennom forbindelser til den kinesiske ledelsen.

Tidligere visepresident Oddvar Jenssen i Norges idrettsforbund (NIF) sier til TV 2 at styret aldri formelt ble forelagt denne avtalen før den ble signert.

Ifølge kanalen ble idrettsstyret informert om avtalen 20 dager etter at den var signert.

– Det kom fryktelig fort, og mye var på plass før vi visste noe som helst. Da avtalen kom opp, hadde vi ikke noe valg. Vi måtte positiv være med på å støtte dette som noe som var bra for idretten, sier Jenssen.

Erna Solberg sier på sin side at det var god kontakt med idretten i utarbeidelsen av avtalen, og at den ikke hadde noe å si for gjenopprettelsen av de diplomatiske forbindelsene mellom Norge og Kina.

Idrettsavtalen, som ble undertegnet i 2017, da Erna Solberg var på sin forsoningstur til Beijing, innebar at Norge blant annet skulle stille trenerkompetanse til rådighet innen grenene langrenn, hopp, kombinert og skiskyting.

I dag er Ole Einar Bjørndalen trener for det kinesiske skiskytterlandslaget og tidligere langrennsløper Anita Moen er engasjert i treningen av kinesiske langrennsløpere.

Ifølge TV 2 har samarbeidet ført til at 200 kinesiske idrettsutøvere har trent i Norge i løpet av de siste tre årene.

