Strømøy inn i styrelederkampen i RBK

Overfor Adresseavisen bekrefter tidligere RBK-spiller Erling Næss (73) at han vil fremme benkeforslag på Strømøy som styreleder.

– Jeg har tenkt på dette i en måned. Vi må ha inn en type som samler og begeistrer. Jeg har brukt Marvin Wiseth som eksempel. En type som kan håndtere media og som samtidig kan noe om ledelse og toppidrett, sier Næss til lokalavisen.

Strømøy er åpen for å ta opp kampen med valgkomiteens mann Ståle Gjersvold og Ivar Koteng. Det er varslet at det også vil komme benkeforslag på sistnevnte.

– Selvfølgelig stiller jeg om jeg blir foreslått fra benken. Jeg er en idrettsmann. Og jeg regner med at de to andre også synes det er artig. Det er jo artigere å vinne et løp med mange deltakere, sier Strømøy til Adresseavisen.

– Jeg har alltid sagt at dersom jeg skulle få muligheten til å lede RBK, så kan jeg ikke si nei, tilføyer han.

Strømøy jobber i NRK og er snart ute med en ny runde med programmet «Tore På Sporet». Han har en fortid som aktiv kappgjenger, og har også vært styreleder i Byåsen Håndball Elite.

