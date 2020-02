Adresseavisen: Skjelbred nær Rosenborg-retur

ntbsport

Dermed kan 32-åringen være på vei tilbake til klubben hvor eventyret startet for 16 år siden. Ifølge Adresseavisen har Skjelbred vært i samtaler med Rosenborg flere ganger siden jul.

– Jeg ønsker at Rosenborg skal vise at de vil ha meg, og komme med et tilbud som vi kan snakke om, har Tyskland-proffen tidligere sagt til lokalavisen.

Skjelbred kan først bli spilleklar for Rosenborg fra 1. august. Da åpner overgangsvinduet på ny.

32-åringen fra Lade i Trondheim startet karrieren i Rosenborg som 16-åring i 2004. Han ble raskt en publikumsyndling med sitt store overblikk. Han spilte i mesterligaen året etter. Beinbruddet etter den stygge taklingen av en Olympiakos-spiller satte ham derimot tilbake for en tid. Han fikk med seg 239 kamper og tre seriegull for RBK.

Så startet profftilværelsen i tysk Bundesliga, der Hamburg var første stopp i 2011. I 2013 gikk han videre til Hertha Berlin.

Skjelbred har dessuten vært kaptein på det norske landslaget og stoppet på 43 landskamper.

(©NTB)