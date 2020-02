Tysk legende: – Thingnes Bø blir VMs superstjerne

ntbsport

Torsdag innledes verdensmesterskapet i italienske Antholz med blandet stafett. Fredag og lørdag står de første individuelle øvelsene på programmet, sprint for kvinner og menn.

Mange peker på Johannes Thingnes Bø og verdenscupleder Martin Fourcade som frontfigurene på herresiden før det hele starter. Så også den tyske skiskytterlegenden Uschi Disl.

Hun er samtidig ikke i tvil om hvem av de to rivalene som kommer til Antholz med sterkest kort på hånden.

«Det ser ut til at Martin har utviklet et Bø-kompleks. På en eller annen måte sitter det i hodet hans at han ikke har slått sin største konkurrert på mange uker. Derfor tror jeg Bø blir superstjernen i dette verdensmesterskapet", skriver svært meritterte Disl i et blogginnlegg på nettsiden t-online.de.

Kun slått én gang

49-åringen, som tok ti mesterskapsgull og 30 verdenscupseirer i sin innholdsrike karriere, peker på at Fourcade er klart foran Thingnes Bø i verdenscupen sammenlagt. Det har samtidig sammenheng med at nordmannen tok konkurransefri i store deler av januar som følge av barnefødsel.

I Thingnes Bøs fravær gjorde Fourcade noe nær rent bord.

«Martin dominerte veldig i den perioden, men rett etter Thingnes Bøs retur var dominansen over», skriver Disl som begrunnelse for «Bø-komplekset» hun mener Fourcade har utviklet.

I VM-generalprøven i Pokljuka nylig var franskmannen slått av Thingnes Bø i begge de individuelle rennene.

Fourcade har i det hele tatt kun slått Norges fremste VM-håp i ett individuelt verdenscuprenn denne vinteren. Det var normaldistansen under åpningshelgen i Östersund. Den vant Fourcade, mens Thingnes Bø ble nummer ti.

Forbauset over Eckhoff

I tiden som kommer er det edelt VM-metall som står på spill i Italia. I den kampen trekker Uschi Disl tyske Benedikt Doll fram som en potensiell utfordrer til de to forgrunnsfigurene.

«Han kan henge med Thingnes Bø og Fourcade i løypa. Hvis Benedikt også treffer, kan han til og med slå dem begge», skriver hun.

På kvinnesiden trekker hun fram tyske Denise Herrmann, Hanna Öberg, hjemmehåpet Dorothea Wierer og verdenscupleder Tiril Eckhoff som fire sterke navn.

Disl legger deretter ikke skjul på at hun er svært overrasket over at nettopp Eckhoff kommer til VM med den gule trøya.

«Særlig Tiril har overrasket meg fullstendig. Og det handler ikke bare om at hun leder verdenscupen. I løypa har hun alltid vært blant de beste, men nå er hun også det på skytebanen. I år er hun i flyten», skriver den tyske skiskytterlegenden.

Tiril Eckhoff skal ut på sin første individuelle VM-distanse fredag. Dagen derpå er det mennenes tur.

