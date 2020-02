Kåre Ingebrigtsen sparket som trener i kypriotiske APOEL

ntbsport

Den kypriotiske klubben bekrefter sparkingen på sine nettsider. Dermed tok jobbeventyret i APOEL slutt etter kun 46 dager.

– Vi takker Kåre Ingebrigtsen for hans innsats i løpet av perioden vi har samarbeidet. Vi ønsker ham lykke til videre i karrieren og i det private, skriver klubben i sin pressemelding.

Det var VG som først var ute med at 54-åringen trolig var ferdig som trener. Kort tid etter kom bekreftelsen fra klubben.

– Jeg rakk ikke engang å ta en kaffe med Henning Berg i Nikosia før jeg var ferdig, sier en oppgitt 54-åring til avisen. Berg er trener i Omonia Nikosia.

– Jeg er sjokkert. Så mye mer er det ikke å si, sier han til avisen.

Under Ingebrigtsen har klubben spilt åtte seriekamper. Fire av kampene ble vunnet, to endte med tap. APOEL, som har vunnet den kypriotiske serien de sju foregående sesongene, ligger nå på tredjeplass etter 19 kamper.

Ingebrigtsen signerte for klubben 27. desember i fjor etter sju måneder i belgiske Ostende.

Da gikk det langt bedre som trener for Rosenborg. Mellom 2014 og 2018 ledet han trønderne tre seriemesterskap og to cuptitler. I tillegg tok han RBK til spill i europaligaen to ganger.

