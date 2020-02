Juventus forlenget med keeperprofil

ntbsport

Den polske landslagskeeperens nye avtale strekker seg fram til 2024.

Szczesny ble hentet til Juventus i 2017. Han var da reserve for keeperveteranen Gianluigi Buffon. Da Buffon så gikk til franske Paris Saint-Germain, overtok den tidligere Arsenal-keeperen som førstevalg mellom stengene.

Den har han beholdt selv om Buffon returnerte til Juventus i fjor sommer.

– Denne forlengelsen viser hvilken tillit klubben har til meg, sa Szczesny til Juventus TV tirsdag.

– Nå blir jeg her i fire år til, og jeg ønsker meg flere titler, tilføyde han.

Polakken har så langt spilt 84 kamper for «Den gamle dame». Han har bidratt til to ligatitler, et cupmesterskap og en seier i den italienske supercupen.

Juventus har vunnet ligaen de siste åtte sesongene. Nå er klubbens posisjon som regjerende mester truet. Inter topper tabellen i øyeblikket på bedre målforskjell enn Szczesny og lagkameratene.

