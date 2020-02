Kajsa Vickhoff Lie kjørte ut – Sutner tok sin første super-G seier

ntbsport

Det ble en nedtur for det norske fartstalentet Kajsa Vickhoff Lie i super G-traseen i Garmisch-Partenkirchen søndag. 21-åringen som ble juniorverdensmester i disiplinen for to år siden hang godt med i starten av løypa, men kjørte ut da hun nærmet seg mål.

Kun 0,18 sekund skilte Lie fra søndagens vinner etter første mellomtid, men avstanden økte jevnt og trutt nedover traseen. Ved tredje mellomtid skilte over to sekunder. Kort tid etter hadde den norske jenta kjørt ut.

Rennet ble alt annet enn en nedtur for Corinne Suter. Sveitseren tok sin aller første super-G-seier da hun kjørte ned på 1.19,46 minutt. Seieren ble sikret 0,43 sekund foran Nicole Schmidhofer fra Østerrike. Wendy Holdener (Sveits) kjørte ned til tredjeplass, 0,70 bak.

Sesongen over for favoritter

Både tyske Viktoria Rebensburg og italienske Sofia Goggia, som begge er inne på topp ti i verdenscupen, falt stygt i den tyske løypa. Senere på ettermiddagen kom den nedslående beskjeden om at sesongen er over for begge alpinistene.

Den tyske jenta kjørte ned løypa for egen maskin etter fallet, men skader i kneet sørger for at dette ble 30-åringens siste renn denne sesongen, skriver nyhetsbyrået AP.

Også for italienske Goggia er sesongen over. Hun pådro seg et armbrudd i fallet i Garmisch-Partenkirchen.

