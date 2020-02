Dobbelt norsk da Golberg seiret på sprinten i Falun

ntbsport

Bolsjunov ledet mesteparten av løpet, men da oppløpet nærmet seg kom både Golberg og Valnes opp forbi han og sikret dobbelt norsk på sprinten i Falun.

Golberg og Valnes var de to beste både i prologen og kvartfinalene, men kom bak Federico Pellegrino og Aleksandr Bolsjunov i semifinalen.

Verdenscupleder Bolsjunov så tidligere helt dominant ut i den klassiske sprinten i Falun. I kvartfinalen hadde russeren hadde et vanvittig tempo i sporet og kunne avslappet gå først inn på oppløpet. I semifinalen fulgte han Pellegrino i mål i et så stort tempo at også Golberg og Valnes på tredje- og fjerdeplass kvalifiserte seg til finalen.

Pål Trøan Aune kom sist i det første semifinaleheatet og var eneste nordmann som kom så langt som ikke kvalifiserte seg til finalen.

Før det ble de mye dramatikk da tre nordmenn røk ut i kvartfinalene.

Fall og diskvalifisering

Eirik Brandsdal, Gjøran Tefre og Fredrik Riseth klarte ikke å kvalifisere seg til semifinalene. Tefre sto med gult kort allerede før kvartfinalene og med tjuvstart ble det nytt gult og diskvalifisering før siste heatet i kvartfinalene begynte.

Bransdal var ikke rask nok til å kvalifisere seg, og kunne uansett blitt diskvalifisert. Nordmannen beklaget manøveren som gjorde at franske Valentin Chauvin falt på oppløpet.

– Jeg er rett og slett flau over den manøveren jeg gjorde der, det var dårlig. Det var litt desperasjon og kamp om sporet, jeg blir pressa ut på siden og det blir litt knuffing og jeg lurer på om jeg drar litt i han også, så det var ikke bra, sa Bransdal til NRK.

Fall ble det også på Riseth, da han prøvde febrilsk å hente inn annenplassen på oppløpet i sitt heat. Riseth gjorde likevel en god figur i fraværet av Johannes Høsflot Klæbo.

Klæbo ute med skade

Klæbo som sto over ski-NM med sykdom, stilte heller ikke til start i Falun grunnet brudd i hånden. 23-åringen fikk et bruddet etter et slag på en «boksemaskin» da han var ute og spilte bowling med venner.

– Akkurat da jeg slår, sklir hånden min av og treffer kanten på (en annen maskin). Jeg kjente med en gang at dette ikke var godt, sa Klæbo på sin vlog på YouTube mandag.

Legeundersøkelser bekreftet frykten for brudd og Klæbo fikk beskjed om å ikke belaste hånden fram til ny kontroll 13. februar. Han trener derfor alternativt hjemme i håp om å rekke SkiTour 2020 som starter 15. februar i Östersund.

