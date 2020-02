Tobias Foss brakk kragebeinet i spansk sykkelritt

ntbsport

Han var en av flere ryttere i hovedfeltet som veltet noen kilometer før mål på den 181 kilometer lange etappen fra Torrent til Cullera, og den det gikk verst ut over. Overfor TV 2 bekrefter Foss at kragebeinet er brukket.

TV-bildene viste ikke selve velten, men fanget opp den norske 22-åringen liggende i veibanen med store smerter. I tillegg til bruddet pådro han seg stygge skrubbsår.

Foss syklet sitt første ritt for Jumbo-Visma. Han ble nummer 68 på den første etappen onsdag, da han kom inn rett bak hovedfeltet der Alexander Kristoff spurtet til tredjeplass.

Torsdagens etappe passet ikke Kristoff, som kom til mål til 91.-plass fire og et halvt minutt bak vinneren. Han kunne derimot glede seg over at lagkamerat Tadej Pogacar i UAE-laget vant etappen og erobret ledertrøya.

Sloveneren slo Alejandro Valverde i spurten på en etappe som ble avsluttet med en bratt stigning.

Jumbo-Visma bekreftet tidlig på Twitter at Tobias Foss er ute av rittet og at han var sendt til sykehus med mistanke om kragebeinsbrudd.

(©NTB)