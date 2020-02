Boasson slått på målstreken i Frankrike

ntbsport

Den norske sykkelstjernen ble hektet av på den tøffe første etappen torsdag, men spurtet om seier på torsdagens 156 kilometer lange etappe fra Milhaud til Poulx. I slak motbakke var det Boasson som dro opp spurten. Han ledet lenge, men Cort kom sterkt på de siste meterne og var noen centimeter foran i mål.

Tom Devriendt fra Belgia ble nummer tre.

Cort tok sin 15. seier i karrieren og den første siden han vant en etappe i Paris-Nice for et snaut år siden. Seieren var hans første for EF-laget.

Boasson sykler for NTT-laget, som tidligere het Dimension Data.

Alexys Brunel, som vant åpningsetappen, beholder ledertrøya.

Etoile de Bessèges varer til søndag.

