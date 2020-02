Ryerson med innhopp på overtid i cupseier, tap for Nordtveit

ntbsport

Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred (Hertha Berlin) måtte alle tåle tap i dramatiske cupkamper tirsdag, mens Håvard Nordtveit og hans Hoffenheim ble slått 4-3 av tittelforsvarer Bayern München onsdag, men med Ryerson er fortsatt en nordmann med i kampen om finaleplass.

Union Berlin slet lenge med å bryte ned sensasjonslaget Verl, som til daglig spiller i regional 4.-divisjon, men Robert Andrich fikset avansement til kvartfinalen med et kanonskudd fra 20 meter i det 85. minutt.

Ryerson ble byttet inn for svenske Marcus Ingvartsen på overtid og hjalp til å trygge ledelsen i det siste tilleggsminuttet.

– Det var akkurat så vanskelig som vi ventet. Nå ønsker jeg meg en hjemmekamp. Det har jeg aldri opplevd i cupen, sa kaptein Christopher Trimmel.

Union Berlin har ikke spilt en hjemmekamp i cupen siden 2013.

Bayern-seier

Nordtveit spilte fra start for Hoffenheim i München. Laget tok en tidlig ledelse med et selvmål av Jérôme Boateng, men bare fem minutter senere var gjestenes kaptein Benjamin Hübner uheldig og utlignet for hjemmelaget. I et forsøk på å hindre at Thomas Müller fikk et innlegg sendte han ballen i eget mål med kneet.

Bayern presset voldsomt, og i det 20. minutt scoret Müller ledermålet da han i en ny duell med Hübner nådde ballen først. Før pause økte Robert Lewandowski da han nikket i tomt bur etter en dårlig klarering fra Hübner.

Gjestene kom sterkere etter pause og var nær scoring flere ganger. Blant annet ble en Hübner-scoring annullert for hands, men ti minutter før slutt gjorde Lewandowski 4-1, igjen med hodet. Munas Dabbur reduserte to ganger på tampen, men det ble blåst av rett etter 4-3-målet.

– Vi må snakke om måten vi avsluttet kampen, sa Bayern-trener Hansi Flick.

Nordtveit spilte hele kampen. Han pådro seg et gult kort da han etter en halv time var for sen i en duell med Boateng.

4.-divisjonslag videre

Mens askeladden Verl måtte takke for seg, er 4.-divisjonslaget Saarbrücken klar for kvartfinale etter å ha slått Karlsruhe fra 2. Bundesliga 5-3 på straffespark etter 120 målløse minutter.

Leverkusen vant 2-1 over 2.-divisjonslaget Stuttgart takket være to heldige scoringer siste halvdel av 2. omgang. Først bokset Stuttgart-keeper Fabian Bredlow ballen i eget nett da han prøvde å klarere et hjørnespark. Da var det spilt 70 minutter.

I det 83. minutt reddet Bredlow et skudd fra Karim Bellarabi, men returen traff Lucas Alario og spratt i mål.

Stuttgart reduserte ved Silas Wamangituka, og Mateo Klimowicz hadde en kjempesjanse til å utligne i siste minutt, men Leverkusen sluttet seg til Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf, Schalke og Werder Bremen, som alle sikret kvartfinalebillett tirsdag.

(©NTB)