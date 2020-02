Opplysninger om over tre millioner medlemmer av norsk idrett lå tilgjengelige på nett

ntbsport

Det er Bergensavisen som onsdag skriver om IT-feilen som førte til at personopplysninger om 3,2 millioner norske utøvere, trenere og ledere lå tilgjengelig uten tilgangskontroll i 87 dager.

– Idrettsforbundet ser på hendelsen som alvorlig og beklager på det sterkeste at dette har skjedd. Imidlertid ser vi ikke at denne hendelsen har fått konsekvenser i form av uautorisert tilgang eller spredning av persondata, uttaler Pål Kristen Rønnevik, leder for NIF Digital til avisen.

Idrettsforbundet sperret tilgangen til opplysningene 18. desember i fjor. Da hadde opplysninger om navn, adresser, epostadresser, mobilnummer, alder og klubbtilhørighet ligget tilgjengelige i over to måneder.

– Det er ikke ofte vi har avvik som potensielt berører så mange som 3,2 millioner personer. Derfor prioriterer vi høyt å få en redegjørelse, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.

Han vil ikke spekulere i om medlemmer av idrettsforbundet har grunn til å være bekymret.

– Nå forholder vi oss nøkternt til avviksmeldingen, så får vi vurdere alvoret når vi har alle opplysninger om hva som har skjedd: Hvilke opplysninger det er snakk om og om noe er eksponert. Vi tar ett skritt av gangen, sier Thon.

Norges idrettsforbund opplyser at det er innført tiltak for å forhindre lignende hendelser i fremtiden.

