Haaland scoret igjen, men Borussia Dortmund utslått etter cupdrama

Haaland kom inn ved pause da Borussia Dortmund lå under 0-2 i Bremen. Han skapte nytt håp da han nesten fra mållinja satte inn reduseringen.

Etter sju mål på sine 137 første bundesligaminutter (fordelt på tre kamper) ble Haaland passet godt på av hjemmeforsvaret, men halvveis i omgangen dukket han opp og beinet ballen over streken etter et angrep der Marco Reus og Jadon Sancho satte opp Julian Brandt for et skudd som kanskje ville gått inn uansett.

Rett etter økte Milot Rashica for hjemmelaget og punkterte tilsynelatende kampen, men Dortmunds innbyttere ville det annerledes. 17-årige Giovanni Reyna skrudde et fantastisk skudd i mål helt oppe i krysset og duket for en forrykende jakt på utligning der Haaland flere ganger kom i fokus.

19-åringen fra Jæren leverte et lekkert gjennomspill til Jadon Sancho, men en dårlig førsteberøring fra briten spolerte sjansen.

Håndgemeng

Så gnistret det til mellom spillerne da Reyna gikk lett i bakken inne i straffefeltet og ropte på straffe. Hjemmelagets Niklas Moisander likte det svært dårlig og dyttet unggutten flere ganger. Siste gang datt Reyna som en sekk, og det oppsto håndgemeng mellom de to lagenes spillere.

Haaland var midt i det. Han var illsint og ble konfrontert av Werder Bremen-stopper Kevin Vogt, men heldigvis roet det seg før noen gikk over streken.

Dommeren brukte mange minutter på å fastslå nøyaktig hva som hadde skjedd, og konsulterte også VAR-skjermen for å finne ut om det var grunnlag for å dømme straffe. Det endte med gult kort til Reyna for filming og til Moisander for usportslig oppførsel.

Mats Hummels var blant dem som mente at finnen burde vært utvist.

– Men vi gjorde for mange feil i dag, særlig i første omgang, sa Hummels til ARD.

Nesten tre minutter på overtid fikk Haaland hodet på Brandts innlegg inne i målgården, men ute av balanse fikk han ikke kraft nok bak headingen, og Jiri Pavlenka slå ballen ut.

Haaland, som tidligere hadde skutt utenfor fra spiss vinkel etter halvveis å ha rundet keeper, markerte sin frustrasjon ved å slå i lufta.

Trøbbel

Med Haaland på benken fikk Borussia Dortmund problemer i første omgang på Weserstadion. Etter et kvarter ble laget straffet hardt da Achraf Hakimi mistet ballen på vei ut av forsvar. Milot Rashica fyrte av et skudd keeper Marwin Hitz ikke greide å holde, og Davie Selke satte inn returen.

Etter en halv time ble det 2-0 da et hjørnespark ble klarert for dårlig. Leonardo Bittencourt fikk drømmetreff fra 25 meter, og Hitz hørte bare suset av ballen på vei inn i nettet.

Hitz hadde også et par gode redninger, og rett før pause hindret han Selke i å punktere kampen da Werder Bremen-spissen fikk fri bane mot mål etter at Hummels snublet og falt.

Ved pause fattet Dortmund-tilhengerne håp da Haaland kom inn for Thorgan Hazard.

De skulle ikke bli snytt for Haaland-mål eller dramatikk, men cupsuksess må de se langt etter denne sesongen.

– Ikke bare vant vi, vi spilte god fotball, sa Werder Bremen-trener Florian Kohfeldt. Laget hans tar imot Dortmund igjen i serien om drøyt to uker.

