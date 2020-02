Elverum gjorde kort prosess etter pause, krangel om rødt kort til Aar

ntbsport

Dermed la Elverum motstanderen sju poeng bak seg på tabellen og forsvarte luken på fire poeng til Drammen før serietoeren kommer for å spille toppkamp om en uke.

Kampen startet dårlig for Kolstad da landslagsspiller og EM-bronsevinner William Aar fikk direkte rødt kort før det var spilt seks minutter. Han var borti Sigvaldi Gudjónsson med beinet da islendingen hoppet inn fra kant. Elverum-spilleren fikk en rotasjon og gikk i bakken.

– Det er mulig han var borti ham, men det var for strengt å gi rødt kort. Det er skandale, altså. Arrogant og fælt å se på, sa Kolstad-trener Stian Gomo til TV 2 i pausen.

Aar syntes også at straffen var for streng. Dommerne Håvard Nystad Kleven og Lars Jørum sto derimot på at avgjørelsen var korrekt etter å ha sett situasjonen om igjen.

Sceneskifte

Lars Eggen Rismark i målet reddet det påfølgende straffekastet fra Elverums EM-bronsevinner Alexander Blonz, og gjestene så ut til å la seg inspirere av kontroversen. Fra 2-2 da Aar ble sendt av banen gikk de raskt opp i fire måls ledelse. Kolstad gikk til pause med ledelse 14-12.

– Ingen bra omgang av oss. Forsvaret var altfor dårlig, og Kolstad var klart bedre enn oss, sa Elverum-trener Michael Apelgren til TV 2, men han lot til å ha sagt de rette tingene i garderoben.

Vel fem minutter ut i 2. omgang var Elverum i ledelse for første gang i kampen på 16-15, og vertene sa umiddelbart takk for følget. Sju minutter senere sto det 25-16. Ledelsen var på det meste oppe i ti mål, men Elverum nøyde seg med femmålsseier.

Emil Kheri Imsgard kom inn i målet og storspilte da Elverum vendte kampen.

– Det var en lagseier. Alle løftet seg i 2. omgang, sa Imsgard til TV 2.

Det var litt av en periode Elverum tok fatt på onsdag. Etter seieren mot serietreeren får laget i løpet av sju dager fra søndag besøk av Barcelona i mesterligaen, serietoer Drammen i en slags seriefinale og av Flensburg-Handewitt i mesterligaen, den siste i Håkons hall i Lillehammer foran rundt 10.000 tilskuere.

Drammen-seier

Drammen gjorde sin del av jobben med å sørge for at seriekampen om en uke blir et virkelig toppoppgjør. Onsdag ble Nærbø slått 37-28 etter sju mål av Jonas Larholm, seks hver av Ola Romsaas og Thomas Boilesen.

Nærbø startet best og holdt seg foran til det var spilt drøyt 20 minutter, men Drammen scoret seks ganger på rad og gikk fra 11-12 til 17-12. Hjemmelaget scoret 10 av den første omgangens 12 siste mål og ledet med sju mål halvveis. Kampen ble aldri spennende igjen.

Mens Elverum i helgen møter Barcelona i mesterligaen, skal Drammen til Hellas og møte AEK i åttedelsfinalen i Challenge Cup.

I onsdagens siste kamp spilte nestjumbo Follo 27-27 mot Halden takket være 11 scoringer av Benjamin Hallgren. Toke Bjelke Schrøder kunne gitt Halden seieren i siste sekund, men keeper Andreas Björkman Myhr reddet og nektet ham sitt 10. mål for kvelden.

