Barcelona-treneren prøver å roe gemyttene mellom Messi og Abidal

– Messi har erfaring nok til å vite hva han skal gjøre. Jeg er ikke farens hans. Jeg kan ikke la spillerne bli distrahert av dette, sa Setién på en pressekonferanse.

Bakgrunnen for krangelen er at Abidal i et intervju med avisen Sport skal ha sagt at «flere spillere var ikke fornøyd, og jobbet ikke hardt» under forgjengeren Ernesto Valverde.

Dette reagerte Messi på i et innlegg på Instagram.

– Jeg synes at når han snakker om spillerne, så må han navngi dem det gjelder. Ellers sverter han alle og fyrer opp under spekulasjoner som ikke stemmer, var blant det han skrev.

Abidal var i møte med klubbpresident Josep Maria Bartomeu onsdag kveld. Medier i Barcelona meldte tidligere at Abidal kunne være ferdig i jobben, men etter det to timer lange møtet ble det meldt at Abidal fortsetter som sportsdirektør.

