Selvmål sendte rekordungt Liverpool-lag videre i FA-cupen

Kanskje også til det tidligere Manchester United-talentet Ro-Shaun Williams, som scoret kampens eneste mål i eget nett da Liverpool vant omkampen mot Shrewsbury fra nivå tre.

Liverpool kom ut på Anfield med klubbens yngste startoppstilling noensinne og halte i land seieren som gjør at førstelaget får spille åttedelsfinale i mars.

Slik ville det trolig ikke gått om VAR ikke benyttes i FA-cupen. I det 59. minutt jublet Shrewsbury for det alle trodde var ledermålet da Shaun Whalley nikket inn returen etter en redning av Caoimhin Kelleher. Selve målet var det ikke noe i veien med, men VAR oppdaget en offside i forspillet, og målet ble annullert.

I det 75. minutt kom scoringen som avgjorde. Neco Williams, som stadig skapte problemer for Shrewsbury-forsvaret, slo det som lot til å være et ufarlig innlegg. Williams var alene på kanten av straffefeltet og trengte bare å nikke unna. I stedet ville han nikke til egen keeper, men oppdaget til sin forferdelse at Max O'Leary hadde rykket ut og at målet var tomt.

Dermed forsvant ballen inn i målet, og Liverpool fikk sitt vinnermål.

Klopp ville ikke snyte verken seg selv eller førstelagsspillerne for den lovede vinterferien og lot for annen gang denne sesongen ungdomslaget slippe til i en cupkamp. Med snittalder i startoppstillingen på 19 år og 102 dager slo Liverpool rekorden fra ligacuptapet mot Aston Villa i desember (da førstelaget var i Qatar for å vinne klubb-VM) med 80 dager.

16-årige Harvey Elliott var yngst i laget som entret banen på Anfield, 22-årige Pedro Chirivella eldst. Mens det ble stortap i ligacupkvartfinalen, endte det med seier i FA-cupomkampen mot laget som er på 16.-plass i 1. divisjon og tapte for Rochdale sist helg.

Wayne Rooney scoret Derbys siste mål på straffespark da Northampton ble slått 4-2 i en annen omkamp tirsdag. De tre andre kampene gikk alle til ekstraomganger.

