Svensk skiskytterprofil syk foran VM

Nelin og Öberg har sammen vært på treningsleir i østerrikske Hochfilzen den siste tiden. Der har de så langt kjørt sitt eget opplegg inn mot VM, uavhengig av resten av det svenske laget.

Begrunnelsen for at paret valgte å legge første del av oppkjøringen til Hochfilzen, framfor å bli med landslagskollegene til Östersund, var at risikoen for å bli syk skulle minimeres.

Likevel ble Nelin forkjølet og er fortsatt ikke tilbake i trening. Denne uken samles det svenske landslaget i Val Ridanna i Italia.

– Jesper har vært litt syk, men er på rett vei, og jeg tror vi kan begynne igjen i morgen, sa hovedtrener Johannes Lukas til det svenske nyhetsbyrået TT mandag.

Samboer Öberg skal ikke ha blitt smittet av forkjølelsen. Hun blir en av Tiril Eckhoffs aller skarpeste utfordrere under det kommende verdensmesterskapet i italienske Antholz.

Öberg vant nylig fellesstarten i Pokljuka og ble nummer to på normaldistansen samme sted. 24-åringen er i kjempeform.

