Klæbo ute med brudd i hånden: – Jeg starter ikke i Falun

– Dessverre har jeg hatt et uhell og brukket fingeren min. Jeg kan ikke starte i Falun denne helgen, men jeg håper virkelig jeg blir klar for Ski Tour 2020, skriver han på Instagram.

Klæbo varsler samtidig at han vil komme med mer informasjon om uhellet på sin videoblogg mandag kveld.

Norges Skiforbund skriver følgende på sitt nettsted:

– Johannes har pådratt seg et brudd i et lite bein ved en finger, og han må trene alternativt hjemme når verdenscupen i Falun går til helgen, ifølge medisinsk ansvarlig for langrenn i Skiforbundet, Øystein Andersen.

Manager og pappa Haakon Klæbo sier til NTB at det absolutt ikke var dette som skulle skje.

– Han er lei seg for dette. Han var i ferd med å bli helt frisk igjen, sier Klæbo.

Han vil ikke utdype noe nærmere hvordan uhellet skjedde.

– Han er opptatt av å komme med detaljene selv, sier Haakon Klæbo.

Rekker touren?

Det er foreløpig usikkert om Klæbo rekker langrennstouren som går mellom Östersund og Trondheim fra 15. til 23. februar.

– Vi håper og tror Ski Tour 2020 fortsatt er innen rekkevidde, sier Andersen.

– Johannes er optimist med tanke på skitouren, sier Haakon Klæbo.

Det har fra før vært usikkerhet rundt Klæbos form. Byåsen-løperen brøt 30 kilometer skiathlon i Oberstdorf siste helgen i januar, men dagen etter vant han sprintrennet samme sted. Han følte seg imidlertid ikke i form i starten av forrige uke, og dermed sto han over ski-NM på Konnerud i Drammen.

– Hånden må fungere for at det skal bli noen skitour. Det er vanskelig for meg å gi noen nærmere medisinsk vurdering. Jeg må forholde meg til legen, men Johannes står på lista til skitouren til det motsatte er bevist, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til NTB.

Havnet bakpå

Klæbo har havnet 235 poeng bak Aleksandr Bolsjunov i verdenscupen sammenlagt. Fraværet i Falun-rennene gjør det ikke enklere å ta igjen den sterke russeren.

Der gås sprint i klassisk stil – Klæbos favorittøvelse – i Falun lørdag. Søndag står fellesstart i fristil (10/15 km) på programmet.

Heller ikke Emil Iversen er tatt ut til rennene i Falun. Han har slitt med formen etter sykdom og velger en alternativ oppladning til Ski Tour. Der er Klæbo og Iversen forhåndsuttatt, sammen med Pål Golberg, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger og Sjur Røthe.

– Emil er tilbake i trening. Han går trolig et lokalt renn til helgen, bekrefter landslagstrener Nossum.

Norge reiser til Falun med i alt 24 løpere. 13 av disse er menn og 11 kvinner. Slik ser troppen ut:

Kvinner:

Sprint: Therese Johaug (Nansen), Heidi Weng (BUL), Maiken Caspersen Falla (Gjerdrum), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Heming), Tiril Udnes Weng (Nes), Ane Appelkvist Stenseth (Grong), Anna Svendsen (Tromsø), Julie Myhre (Byåsen).

Fellesstart: Johaug, H. Weng, Jacobsen, T. Weng, Myhre, Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik), Ragnhild Haga (Åsen), Helene Marie Fossesholm (Eiker).

Menn:

Sprint: Pål Golberg (Gol), Erik Valnes (Bardufoss og omegn), Eirik Brandsdal (Kjelsås), Gjøran Holstad Tefre (Førde), Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer), Pål Trøan Aune (Steinkjer), Fredrik Riseth (Byåsen).

Fellesstart: Tefre, Martin Johnsrud Sundby (Røa), Sjur Røthe (Voss), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Hans Christer Holund (Lyn), Finn Hågen Krogh (Tverrelvdalen), Jan Thomas Jenssen (Hommelvik).

