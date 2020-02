Fuglsang avviser møte med «dopinglege»: – Har ingen sak det skal svares på

ntbsport

Ifølge en hemmeligstemplet rapport som VG og de danske mediene Politiken og DR har fått tilgang til, ble Fuglsang i fjor etterforsket av sykkelsportens uavhengige antidopingenhet, CADF, for forbindelser til Ferrari. Rapporten er utarbeidet av et eksternt selskap for CADF.

Mandag kveld kommenterte hovedpersonen for første gang saken.

– Jeg avviser at jeg har møtt dr. Ferrari, skriver Fuglsang i en melding til den danske storavisen BT.

– Jeg er ikke bevisst på eksistensen av en rapport, og jeg kan bekrefte at det ikke er åpnet noen sak fra kompetente antidopingmyndigheter mot meg. Så jeg har ingen det skal svares på, skriver sykkelprofilen også.

34-åringen gir deretter uttrykk for at han er «ekstremt bekymret over at sånne rykter kan bli spredd i pressen».

Astana: – Kun beskyldninger og rykter

Tidligere mandag kom også Astana med en reaksjon i saken.

– Vi blir ringt opp av danske og norske journalister som åpenbart hadde tilgang til rapporten. De ønsker svar, men ettersom den ikke inneholder verken fakta eller bevis, men kun beskyldninger og rykter, ønsker vi ikke å svare, sa Astanas pressetalsmann Sven Jonker til den belgiske avisen Het Nieuwsblad.

– Så lenge det ikke er noen fakta, ser vi ingen grunn til å komme med noen offisiell uttalelse, sier Jonker og legger til at Astanas advokater er satt på saken.

Likevel la lagledelsen senere ut en melding på hjemmesiden der de benekter enhver befatning med Michele Ferrari.

– Vi samarbeider ikke med mistenkelige leger som Michele Ferrari. Rytterne har ingen autorisasjon til å kontakte leger utenfor laget, slik at de kan utføre aktiviteter eller få rådgivning og dietter og annen behandling relatert til prestasjon, heter det i uttalelsen.

Omstridt

Ferrari er utestengt fra all idrett på livstid etter at han ble dømt for å ha hjulpet blant andre Lance Armstrong med hans dopingprogram. Det er derfor også straffbart å bruke Ferrari som rådgiver, trener eller lege.

– Etterretning indikerer at Astana-sykkelrytteren Jakob Fuglsang er underlagt Michele Ferraris dopingprogram, og at lagkameraten Aleksej Lutsenko var til stede under minst ett møte mellom de to i Nice eller Monaco, står det blant annet i rapporten.

Fuglsang er en av Danmarks største idrettsstjerner. Han har vært tilknyttet Astana-laget siden 2013 og har en fyldig merittliste. Han avsluttet fjoråret som nummer tre på verdensrankingen.

