Riiber cruiset inn til seier Seefeld-trippelen i kombinert

Riiber tok sin 11. verdenscupseier for sesongen og den 24. i karrieren. Han har også to annenplasser i årets sesong.

– Jeg er ekstremt fornøyd med denne seieren. Dette er jo liksom vår Tour de Ski og sesongens høydepunkt, sa Riiber til NTB.

I tidligere utgaver har det vært to omganger i hopp i siste renn i trippelen. Foran årets renn har man endret på det for å få litt mer spenning. Særlig spenning ble det derimot aldri, til det hadde Riiber for god kontroll.

– Bakken i Seefeld er en bakke jeg liker, men jeg fikk det jo litt ekstra vanskelig i hoppet mitt med baktrekk, sa Riiber.

Jarl Magnus Riiber hadde bare det femte beste hoppet, men gikk likevel ut 1.22 minutter foran Vinzenz Geiger og japanske Akito Watabe i det avsluttende langrennet over 15 kilometer.

Uvanlig

Jørgen Graabak fulgte ytterligere to sekunder bak. Anført av Graabak klarte forfølgerne å ta inn noen sekunder på den første runden. Riiber hadde likevel full kontroll og var til slutt 50,2 sekunder foran Graabak. Trønderen spurtslo Geiger i kampen om 2.-plassen.

– 15 kilometer er jo en litt uvanlig distanse for oss, og man merker jo at man blir litt ekstra sliten på slutten etter tre dager med konkurranser. Da var godt å ha litt ekstra å gå på, sa Riiber.

22-åringen leder verdenscupen overlegent, 409 poeng foran Graabak.

Tre norske i topp fire

Jens Lurås Oftebro startet 1.26 minutter bak og ble også en del av en kvartett som jaktet Riiber. Han gikk inn til fjerdeplassen.

Espen Bjørnstad fikk det derimot tungt og måtte slippe ut på den andre runden. Han kom i mål på niendeplass.

Magnus Krog gikk seg opp fra 16. til 12.-plass, mens Einar Lurås Oftebro avanserte én plassering fra sin 15.-plass.

Andreas Skoglund gikk inn til 35.-plass.

