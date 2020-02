Riiber økte ledelsen sin foran Seefeld-avslutningen

ntbsport

Jarl Magnus Riiber hadde en ledelse til Jørgen Graabak på 1,07 minutter foran søndagens avsluttende renn, mens tyske Vinzenz Geiger var 1,10 bak.

Riiber fikk opp 101 meter i hopprennet og økte ledelsen sin til 1,22 minutter til Geiger og japanske Akito Watabe foran det avsluttende langrennet over 15 kilometer.

Nordmannen hadde helst sett at det skulle gått lenger enn 101 meter.

– Det ble et OK hopp, men det altfor mye bakvind og jeg fikk ikke noe løft. Jeg hadde helst sett at det ble 115 meter og ikke 101. Jeg skal gjøre mitt beste i langrennet, sa Riiber til FIS' intervjuer.

Jørgen Graabak følger ytteligere to sekunder bak.

Graabak og Geiger har derimot sin styrke i langrennssporet, mens Riiber har hoppingen som sin sterkeste del. I det siste har han blitt mer og mer solid i sporet også.

Jens Lurås Oftebro følger 1,26 minutter bak, mens Espen Bjørnstad er 1,29 minutter bak.

Einar Lurås Oftebro og Magnus Krog følger på 15. og 16.-plassen, henholdsvis tre og 3,11 minutter bak. Andreas Skoglund er sist på 39.-plass. Han er drøye sju minutter bak.

