Nes-jentene sikret drømmegullet: – Betyr mye å vinne sammen

ntbsport

Landslagsløperen gikk ankeretappen på Konnerud søndag og gikk Nes inn til seier. På de siste kilometerne holdt hun en jaktende Ingvild Flugstad Østberg bak seg.

I målområdet ventet det gullklemmer fra tvillingsøster Lotta og Amalie Håkonsen Ous. De tre venninnene har drømt om å vinne stafetten sammen i siden ungdomsårene. Søndag ble drømmen realitet.

– Det er gøy å vinne sammen med de to. Vi er så gode venner og heier på hverandre i alle andre renn. Når vi først går sammen, blir det ekstra viktig å lykkes, sa Lotta Udnes Weng til NTB etter målgang.

– Dette betyr mye. Vi har trent sammen siden vi var små, og sånn sett henger dette høyt. Det er et av de viktigste skirennene vi går i løpet av sesongen, faktisk, istemte tvillingsøster Tiril.

– Mener du det?

– Ja. Det er sjelden jeg har vært så nervøs som i dag, sa ankerkvinnen.

Suksess eller fiasko

De fleste plasserte favorittstempelet tungt på Nes-trioen i forkant av søndagens stafett. Det gjorde også hovedpersonene selv.

– Vi har ikke sagt det til de andre, men sa til hverandre på frokosten i dag at «i dag går vi for gull, og alt annet er en skuffelse». Når vi leverer er det greit, gliste Tiril Udnes Weng.

Tvillingsøster Lotta sa det enda mer eksplisitt:

– Vi tenkte at enten blir det suksess eller fiasko. Hadde det ikke blitt seier, ville det blitt fiasko for oss i dag.

Etter at gullet var et faktum bar det opp på kongetribunen til karrierens første møte med den idrettsinteresserte konge Harald.

– Det var ikke så mye prat, men det var stas å møte ham. Det har jeg ikke gjort før. Det er ikke alle som har møtt ham, smilte Tiril Udnes Weng.

Nes halvminuttet bak

Gjøvik tok sølvet på søndagens stafett, mens Kristine Stavås Skistad gikk arrangørklubben Konnerud inn til en populær bronsemedalje på hjemmebane.

Nettopp Konnerud med Tiril Liverud Knudsen på første etappe var først inn til første veksling, med Tromsø og Strindheim like bak. Amalie Håkonsen Ous innledet stafetten for Nes og vekslet et snaut halvminutt bak teten.

– Jeg tapte litt for mye på slutten, synes jeg. Jeg visste ikke helt hva avstanden var, men den kunne ikke vært så mye mer, sa Håkonsen Ous.

Inn til siste veksling var Tromsø ved Synne Arnesen først, med Nes bare fem sekunder bak etter en god etappe av Lotta Udnes Weng. Konnerud vekslet som nummer tre.

På ankeretappen stakk Tiril Udnes Weng ifra og sikret NM-gullet for Nes, mens Ingvild Flugstad Østberg sørget for sølvmedalje til Gjøvik, 19,6 sekunder bak vinneren. Til stor jubel fra hjemmepublikummet kunne Skistad gå Konnerud inn til bronsemedalje.

Varden Meråker ble nummer fire, mens Heming, som hadde Astrid Uhrenholdt Jacobsen på ankeretappen, ble nummer fem.

