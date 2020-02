McDowell brøt seierstørken i Saudi-Arabia

ntbsport

Det var den nordirske 40-åringens 16. internasjonale triumf, og den veier tungt nok til at han avanserer ikke bare inn i topp 100 på verdensrankingen, men inn blant de 50 beste.

– Jeg var ikke klar over at det var så lenge siden jeg sist vant på europatouren. Uansett er det en lettelse å vinne igjen, sa han etter å ha sikret seg en seierssjekk på 5,35 millioner kroner.

– Det er 10 år siden jeg vant US Open og like lenge siden jeg spilte min aller beste golf. Nå føler jeg at jeg er på vei i riktig retning.

McDowell ledet før siste runde i Kong Abdullah by i Saudi-Arabia, men tre bogeyer på de 13 første hullene gjorde at håpet om å forsvare ledelsen hang i en tynn tråd. Så festet han grepet med to birdier på rad, og til sist vant han to slag foran fjorårsvinner Dustin Johnson.

Amerikaneren ble nummer to etter å ha greid eagle to ganger siste dag.

