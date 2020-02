Liverpool tangerte City-rekord da Southampton ble slått på Anfield

ntbsport

Laget tok sin 20. hjemmeseier på rad i Premier League og tangerte dermed Manchester Citys rekord fra 2012. Samtidig økte laget sitt forsprang på tabelltopp til 22 poeng, den største ledelse et lag har hatt i engelsk toppdivisjon noensinne.

– Vi var ikke i nærheten av perfekte i dag, sa manager Jürgen Klopp, som nekter å hvile på laurbærene.

Etter en tett og jevn første omgang tok det fyr på Anfield etter to minutter av den andre omgangen. Gjestene angrep med Danny Ings, som til slutt ble felt av Fabinho, men dommer Kevin Friend valgte å vinke spillet videre.

Dermed kontret Liverpool på direkten, og ved hjelp av en lekker flikk fra Roberto Firmino kunne Alex Oxlade-Chamberlain ta med seg ballen innover i banen. 26-åringen banket ballen tilbake i hjørnet han kom fra og noterte seg for mål i sin annen ligakamp på rad.

Brasilianske Firmino sto også bak de rødkleddes 2-0-scoring. På lekkert vis tok han ned en langpasning og ga ballen på sølvfat til Jordan Henderson. Fra drøyt åtte meter banket kapteinen inn det avgjørende målet for de rødkledde.

– Vi la ned en stor innsats i en kamp som var vanskelig, spesielt i første omgang. De er et godt lag i form og gjorde et godt forsøk. 2. omgang startet bra, og vi tok det videre derfra. Vi er strålende fornøyd med resultatet, sa Henderson til BBC etter kampen.

Nå venter en vinterpause på 14 dager for Liverpools førstelagsspillere. Jürgen Klopp har varslet at han vil mønstre et reservepreget lag i returoppgjøret mot Shrewsbury i FA-cupen.

– Alisson måtte gjøre noen gode redninger, men totalt sett var det en strålende seier. Vi må bruke denne pausen godt til å hvile så vi kommer friske og raske tilbake, avsluttet Liverpools kaptein.

Bare Arsenal foran

20 minutter før slutt spilte Henderson fri Mohamed Salah. Alene med keeper vippet egypteren ballen over keeper til 3-0, før han ble servert av Firmino like før slutt og fastsatte resultatet til 4-0.

Liverpool har bare Arsenal foran seg på listen over lengste ubeseirede kamprekke i engelsk serie. London-klubbens «Invincibles» klarte imponerende 49 strake kamper uten tap i 2003 og 2004, deriblant en hel sesong uten nederlag. Liverpool er oppe i 42.

Med tre nye poeng i banken har Liverpool notert seg for 73 av 75 mulige poeng denne sesongen og 100 av 102 poeng siden mars i fjor. Forspranget ned til Manchester City er på 22 poeng før Pep Guardiolas menn skal opp mot Tottenham søndag. Tidligere på dagen spilte Leicester 1-1, og dermed er luken ned til tredjeplassen på hele 24 poeng.

Brøt rekken til Liverpool

Liverpool hadde før kampen gått til pause med ledelse i elleve strake kamper i ligaen, men den rekken stoppet et fintspillende Southampton på Anfield.

De rødkledde skapte flere fine muligheter, men verken Virgil van Dijk eller Firmino klarte å presse ballen i mål etter halvtimen spill. Shane Longe var også for sent ute i en duell med sistnevnte i momentet etter, men en VAR-sjekk viste at dommer Friend ikke hadde gjort en åpenbar feil ved å la spillet gå videre.

Southampton skapte også sine muligheter, blant annet ved en livlig Moussa Djenepo som fyrte av et hardt skudd midt på Alisson. Tidligere Liverpool-spiller Danny Ings fikk også en stor mulighet fem minutter før pause, men skuddet ble blokkert av spissmakker Shane Long.

