Kombinert: Jarl Magnus Riiber leder, broren Harald ble disket

Jarl Magnus Riiber ledet med 44,3 sekunder på tyske Vinzenz Geiger og 44,5 sekunder på Jørgen Graabak før lørdagens hopprenn.

I hopprennet strakk Riiber seg til 104,5 meter. Foran lørdagens langrenn over 10 kilometer økte verdenscuplederen avstanden til nærmeste konkurrent til ett minutt. Jens Lurås Oftebro følger nærmest etter at han hoppet 105,5 meter.

– Jeg gjorde en ok jobb under tøffe forhold, sa Riiber i et intervju med FIS.

Broren Harald Johnas Riiber hoppet hele 110,5 meter og lå på 2.-plass. Det var derimot før beskjeden om at han ikke besto kontrollen av hoppdressen. Den viste seg å være utenfor reglementet.

Tøffest konkurranse får de norske gutta av den gamle tyske storheten Eric Frenzel. Frenzel har vunnet Seefeld-trippelen en rekke ganger og er nummer tre. Han går ut ett minutt og 20 sekunder bak Riiber.

Hans landsmann Vinzenz Geiger ble sendt utfor under svært dårlige forhold og hoppet bare 94,5 meter. Han går ut 1,36 minutter bak lederen Riiber.

Espen Bjørnstad var nummer fire etter første øvelse. Med 100 meter i bakken lørdag går han ut på 5.-plass. Han har ett minutt og 24 sekunder å hente inn på Riiber.

Graabak fikk opp 98 meter, men var den raskeste i sporet i fredagens femkilometer. Han starter på 7.-plass og er drøye to minutter bak Riiber.

Einar Lurås Oftebro er nummer 14 – 2,23 minutter bak, mens Magnus Krog går ut 2,45 minutter bak på en 21.-plass.

Espen Andersen er nummer 27 – 3,24 minutter bak, mens Andreas Skoglund er 5,54 minutter bak på en 45.-plass.

På de sju gangene Nordic Combines Triple har blitt arrangert har ingen nordmenn ennå klart å gå til topps.

Trippelen avsluttes søndag med to omganger hopp og 15 kilometer langrenn.

(©NTB)