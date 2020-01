Delaveris blir proff i Nederland

ntbsport

Det opplyser den nederlandske æresdivisjonsklubben på sitt nettsted.

– Jeg kjenner at det kribler i magen min, for dette er en drøm som går i oppfyllelse for meg, sier Delaveris.

Den offensive midtbanespilleren var på banen i 15 eliteseriekamper for Odd i fjor. Han ble et hett navn etter å ha imponert i noen kamper, og det ble mye spekulasjoner rundt framtiden hans i høst.

Delaveris' kontrakt med Odd gikk opprinnelig ut til sommeren.

– Jeg gleder meg veldig til å spille for Vitesse. Jeg tror også at den nederlandske ligaen, med sin offensive spillestil, vil passe meg godt, sier han.

Delaveris blir lagkamerat med Sondre Tronstad i Arnhem-klubben. Tronstad gikk dit fra Haugesund i forrige uke.

Martin Ødegaard slo igjennom på lån i nettopp Vitesse fra Real Madrid sist sesong.

(©NTB)