Brassart fikset den tiende seireren på rad for Stavanger etter spilleforlegning i Narvik

Siden det meget overraskende 0-2-tapet for Narvik for litt over en måned siden, har Stavanger feid all motstand til side. På de ni kampene etter Narvik-tapet har de vunnet samtlige med en voldsomt imponerende målforskjell på 46-17.

Fredag holdt det på å bli en megabombe etter at Narvik ledet 2-1 med bare fem minutter igjen, men en scoring på tampen av kampen og en etter ett minutt av spilleforlegningen, begge signert Brassart, sørget for at Stavanger vant sin ellevte kamp på rad.

Dermed er det hele 23 poeng ned til Storhamar på 2.-plass etter at begge lagene har spilt 36 kamper. Stavanger er allerede klare for sluttspillet.

Overraskende ledelse

Narvik tok overraskende ledelsen 1-0 etter bare tre minutter ved Svein Petter Falk-Larssen, før Nicolai Bryhnisveen utlignet seks minutter senere.

I den andre perioden tok Stavanger fullstendig over og hadde flere store muligheter til å gå opp i 2-1, men til tross for 22 skudd på mål klarte de ikke å overliste Oscar Fröberg i Narvik-buret.

Og to minutter ut i den tredje perioden var det isteden hjemmelaget som gikk opp i 2-1. Mens Wade Murphy lå liggende på isen klarte han å dytte pucken til Connor Hurley, som plutselig var alene med Henrik Holm.

Hurley var iskald og smalt pucken i mål, til enorm jubel fra hjemmefansen.

Brassart-dobbel

Narvik spilte en meget god tredje periode, men måtte gi tapt for presset fra Stavanger fem minutter før slutt. I fire mot fire plukket Brady Brassart opp en retur og fikk pirket pucken mellom beina på Fröberg og i mål.

Dermed var det duket for spilleforlegning i Narvik. Der var det Stavanger som trakk det lengste strået, igjen etter scoring av Brassart.

Canadieren fikk pucken alene med keeper og plasserte den lekkert i krysset. Det var hans 13. mål denne sesongen. Brassart har 129 kamper i den amerikanske hockeyligaen AHL, som er nivået under NHL.

Stavanger møter Lillehammer borte søndag, mens Narvik har Manglerud hjemme samme dag.

