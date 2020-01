Bekreftet: Markus Henriksen på lån til Bristol City

ntbsport

Henriksen har ikke spilt for Hull denne sesongen og har kun fått kamptrening på høyt nivå i EM-kvalifiseringskampene til Norge. Utenom det har han spilt for Hull sitt U23-lag.

Nordmannen fikk beskjed i august at han ikke var en del av Grant McCanns planer, og han har den siste tiden trent med Rosenborg. Trønderen var kaptein for Hull i 2018/19-sesongen.

– Det er to eller tre klubber som er veldig interesserte i Markus, sa McCann torsdag.

Nå skal han spille for Bristol City ut sesongen. Det bekreftet klubbene fredag kveld.

Henriksen har greid å forsvare landslagsplassen på tross av mangelen på spilletid, men han sa til NTB under siste landslagssamling at han jobbet hardt for så snart som mulig å finne en klubb der han får spille.

– Jeg har trent mer enn noen gang. Jeg kan gjøre det fordi jeg vet at jeg ikke skal spille kamper. Når det skjer noe, forhåpentligvis i januar, må jeg være klar til å gå rett i et lag uansett hvor det blir, sa han.

Bristol City spiller i mesterskapsserien (nivå to) og ligger på 6.-plass med 47 poeng etter 29 kamper. De møter QPR lørdag.

