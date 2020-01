Guillaume Gille skal lede Frankrike til OL

ntbsport

Tirsdag kveld ble det klart at Dinart måtte finne seg annet å gjøre. Onsdag offentliggjorde det franske håndball forbundet (FFH) hans etterfølger Guillaume Gille.

Gilles første oppgave er å sørge for at håndballstormakten Frankrike får oppreisning under OL i Tokyo. Kvalifiseringen foregår på hjemmebane fra 17.-19. april.

Frankrike ble overraskende slått ut av EM-sluttspillet hvor laget blant annet tapte for Norge og Portugal i Trondheim.

– Jeg har fått ansvaret for å lede Frankrike gjennom OL-kvalifiseringen. Jeg påtar meg utfordringen for å sørge for at jeg selv og laget får tilbake selvtilliten, sier han.

– Vi trenger spillernes engasjement, og vi skal vise oss fra en bedre side enn under EM, sier Gille.

Det blir derimot ikke noen lett oppgave. Frankrike skal ut mot Kroatia, Portugal og Tunisia. De to beste fra gruppen er klare for Tokyo-OL.

