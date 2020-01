Tutta hedret Sörenstam på idrettsgallaen: – En av de aller største

ntbsport

Sörenstam er én av golfsportens aller største spillere gjennom tidene uansett kjønn. Merittlisten inneholder 93 turneringsseirer, blant dem ti Major-triumfer.

Sörenstam var den første kvinnen som gikk en runde på under 60 slag i en PGA-sanksjonert turnering. Sörenstam avsluttet karrieren i 2008.

– Jeg er her for å hedre en av verdensidrettens aller største, som jeg har gleden av å kalle min venn, sa Suzann Pettersen da hun entret scenen i Globen.

– Hvilken ære det er for meg å stå her i dag. Jeg hadde plakater av deg på barnerommet. Du var mitt store idol, og det er du fortsatt, fortsatte den norske golfprofilen.

Solheim-triumf

Pettersen avsluttet sin golfkarriere da hun avgjorde fjorårets Solheim Cup-duell med USA til Europas fordel. Sammen har Tutta og Annika Sörenstam feiret mange triumfer i den prestisjefylte lagturneringen.

– For en overraskelse. Jeg hadde ingen anelse om at du skulle være her. Dette hadde jeg ikke trodd, sa Sörenstam da hun kom på scenen i Globen for å motta prisen.

Deretter takket hun sine støttespillere gjennom karrieren.

Den Florida-bosatte golflegenden minnet også den avdøde basketballstjernen Kobe Bryant. Han døde i en helikopterulykke i California søndag. Omkom gjorde også Bryants 13 år gamle datter Gianna.

– Jeg tenker bare å sende en hilsen til Kobe Bryant og hans datter. Livet er virkelig skjørt, og man må nyte de opplevelsene man får, sa Sörenstam.

49-åringen rundet av karrieren med en seiersprosent på 37. Det kan ingen annen golfspiller vise maken til.

