Kleveland fornøyd med andreplass i X Games-nyvinning

– Det var veldig godt å være tilbake. Jeg kjente at det er lenge siden jeg har konkurrert. Det var både adrenalin og nerver, sier Kleveland til VG natt til mandag.

Det var amerikaneren Zeb Powell som vant konkurransen. Norske Fridtjof Sæther Tischendorf ble nummer tre. Han var på forhånd favoritt og regjerende mester i den relativt nye øvelsen i X Games.

Det blir bare delt ut medalje til vinneren, men Kleveland er likevel fornøyd.

– Jeg er kjempefornøyd. Jeg fikk gjort de triksene jeg skulle. Selvsagt blir man alltid litt skuffet når man ikke vinner. Hadde jeg landet de to siste triksene kunne det blitt et annet resultat, men sånn er det. Det viktigste var at kneet holdt, sier han.

I Knuckle Huck er det om å gjøre å gjøre kreative triks ut over hoppkulen, og landslagstrener Marius Håker mener øvelsen er som skapt for Kleveland. Kleveland selv håper øvelsen blir en fullverdig del av X Games-programmet.

– Jeg tror den skal komme til Hafjell senere i år, sier han til VG.

