Shrewsbury sjokkerte Liverpool, sikret seg omkamp på Anfield

Omkampen var ikke det Anfield-klubben ønsket seg i et allerede tett kampprogram i tiden som kommer.

– Jeg har ikke nok tid til å sette ord på alt som gikk galt i dag, sa manager Jürgen Klopp til BBC etter kampen.

Tyskeren var ydmyk og ærlig etter nesten-smellen.

– Vel fortjent. Gratulerer til Shrewsbury. Dette var det minste av hva de fortjente i dag, sa Klopp.

Han kastet innpå Mohamed Salah og Roberto Firmino i sluttminuttene søndag for å berge seieren og unngå omkamp, men fikk ikke betalt.

Oppgaven mot Shrewsbury ble nemlig ikke på noen måte så enkel som gjestene fra Anfield hadde sett for seg. Etter kampen stormet hjemmelagets tilskuere banen i ekstase over uavgjortresultatet.

Tidlig ledelse

Klopp sendte på banen et reservepreget mannskap for å gi klubbens største stjerner tiltrengt hvile. Den planen så ut til å fungere utmerket da Curtis Jones ga gjestene ledelsen allerede etter et kvarters spill. Alene med hjemmelagets keeper Max O'Leary var Jones sikker som banken.

Den gode Liverpool-starten var imidlertid ikke beskrivende for de første 45 minuttene. Shrewsbury kom til to store sjanser, men Shaun Whalley avsluttet svakt ved begge anledninger.

I stedet for utlikning gikk Liverpool opp til 2-0 på et selvmål av det merkelige slaget tidlig i annen omgang. Et Liverpool-innlegg havnet hos hjemmelagets Donald Love, som i stedet for å klarere bredsidet ballen upresset inn i eget mål.

Slo tilbake

Da så motbakken ut til å være for bratt for Shrewsbury, men håpet ble tent da Jason Cummings satte inn 1-2 på straffespark snaut midtveis i omgangen.

Og innbytteren skulle slå til igjen. Kvarteret gjensto da Cummings jaktet på ballen etter et langt utspill. Liverpool-forsvaret nølte og ga Shrewsbury-helten sjansen til å utlikne alene med keeper Adrian.

På 2-2 sendte Liverpool-manager Klopp både Salah og Firmino på banen, men i stedet for et stormløp fra Premier League-giganten var det hjemmelaget som fortsatte å presse på. Mål ble det likevel ikke.

Liverpool kunne også avgjort kampen på tampen, men effektiviteten uteble.

