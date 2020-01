Mons Røisland tok sølv i X Games: – Jeg har ikke ord

ntbsport

– Jeg har rett og slett ikke ord. Jeg er helt skjelven og målløs egentlig. Det føles ut som min største prestasjon. Dette er høydepunktet hvert år, og dette er det beste resultatet jeg har fått her noen gang, så jeg er bare utrolig fornøyd, sier Røisland i en pressemelding til VG.

Nordmannen ble slått av canadieren Darcy Sharpe. Amerikanske Red Gerard tok bronse.

– Det har sikkert ikke gått helt opp for meg enda, men dette er helt rått. Slopestyle-løypa er kanskje den mest krevende og heavy jeg noen gang har kjørt i. Man er helt utslitt etter et run, legger han til.

– Mye stang ut

Siden X Games-debuten i 2016 har 22-åringen fra Bærum hatt tredjeplass som sin beste plassering. Både i 2016 og i 2019 tok han bronse i slopestylefinalen i X Games i Aspen. Han var derfor direkte kvalifisert til årets finale.

Landslagssjef Per Iver Grimsrud var mektig imponert over dagens prestasjon.

– Utrolig deilig å se at det endelig lyktes for Mons. Han har hatt mye stang ut denne sesongen, så denne andreplassen var veldig fortjent. At han følger opp tredjeplassen fra i fjor med andreplass i dag sier jo hvor god han er, sier Grimsrud i pressemeldingen.

22-åringen var den eneste nordmannen som kjørte i finalen.

Rått nivå

Senere lørdag var snowboardkjøreren også med i big air-finalen. Der endte nordmannen på en 6.-plass. Gullet gikk til Max Parrot fra Canada. Mark McMorris tok sølv, også han fra Canada. Bronsen gikk til svenske Sven Thorgren.

– Han forsøkte på et triks som ikke har vært gjort før på det siste hoppet. Men nivået i denne finalen var helt rått, sier landslagstrener Marius Håker til VG etter finalen.

Natt til mandag er Røisland klar for nyvinningen Knuckle Huck sammen med Fridtjof Sæther Tischendorf og Marcus Kleveland.

Håker sier til VG at nyvinningen nærmest er laget for Kleveland, som gjør comeback etter å ha vært ute med kneskade i et drøyt år.

– Jeg blir skuffet om det ikke blir gull. Dette er en øvelse der man hopper ut av landingen og gjør triks over kulen, det handler om kreativitet og å gi publikum det de vil ha, sier landslagssjefen.

(©NTB)