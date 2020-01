Manglerud Star vant Oslo-derbyet, Frisk slo tabelljumboen

ntbsport

Corey Elkins ble dagens mann for Manglerud Star i Oslo-derbyet. Amerikaneren avgjorde kampen med to scoringer i siste periode.

Etter to perioder var det 2-2 og dødt løp etter at Vålerenga hadde utliknet bortelagets ledelse to ganger.

Seieren var av det meget viktige slaget for Manglerud Star. Oslo-klubben er nå kun tre poeng bak Narvik i kampen om å unngå den andre plassen som gir spill for å unngå nedrykk fra eliteserien.

Grüner synes fortapte på bunnen av tabellen.

Frisk avgjorde

Tabelljumboen klarte heller ikke få med seg poeng fra bortemøtet med tredjeplasserte Frisk Asker søndag, men gjestene ga seg ikke uten sverdslag.

Oppgjøret endte til slutt 3-2 etter at Fredrik Lystad Jacobsen, Lavoie Alexandre og Mikkel Christiansen scoret for hjemmelaget.

Björn Sunnqvist tente håpet om poeng for Grüner med sin 2-3-redusering tidlig i siste periode, men utlikningen kom aldri.

Dermed er Frisk fortsatt tabelltreer, tre poeng foran Lillehammer på plassen bak.

Lillehammer slo tilbake

Nevnte Lillehammer lå på sin side under mot nedrykkskandidat Narvik søndag, men slo hardt tilbake i annen periode og sikret en enkel 7-1-seier.

Narvik kom til søndagens kamp kom laget med to viktige 5-4-seirer i bagasjen, men klarte ikke å vinne sin tredje på rad mot Lillehammer.

Det åpnet riktignok godt da Jonathan Léman sendte laget fra nord i ledelsen like før første pause, men i annen periode reiste Lillehammer seg.

Mål fra Joakim Arnestad, Nick Dineen, Jacob Noer og Martin Gran sørget for at Lillehammer ledet 4-1 før tredje og siste periode.

Der scoret Lillehammer ytterligere tre ganger og sikret inn en komfortabel 7-1-seier. Gran sto for to av målene i perioden og ble kampens toppscorer med tre totalt. Lillehammer hadde to strake tap før søndages oppgjør.

