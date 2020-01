Looking Superb uten sjanse, Face Time Bourbon vant Prix d'Amérique

ntbsport

Looking Superb fikk en hard åpning, men overtok teten allerede etter 1500 meter. Kort etter viste det seg at Norges håp ikke hadde sin beste dag. Looking Superb kom i mål langt etter teten.

Face Time Bourbon fikk 4,5 millioner kroner for seieren. Goop gjorde ikke en feil underveis i løpet og spurtet inn til klar seier. Det var cirka 40.000 tilskuere på plass på Vincennes-banen i utkanten av Paris.

Looking Superb ble nummer to i fjor og var da bare noen centimeter unna seieren.

Hesten har tjent nesten 6 millioner kroner siden han ble flyttet til Frankrike og stjernetreneren Jean-Michel Bazire for vel et år siden.

